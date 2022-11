Une personne blessée par un lustre à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup

Une personne a été blessée le 12 octobre à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, lorsqu’une partie d’un lustre s’est détachée et l’a atteinte à la tête alors qu’elle se trouvait dans une salle de réception de l’établissement. Le client a été transporté vers l’hôpital par mesure préventive.

L’incident est survenu lors d’un événement pédagogique qui réunissait le personnel enseignant et professionnel du Cégep de Rivière-du-Loup. «Premièrement, le plus important à préciser est que notre collègue se porte bien en ce moment et que les blessures sont mineures», a indiqué le coordonnateur du Service des communications du Cégep de Rivière-du-Loup, Jérémie Bouchard.

Des enseignants du cégep du programme de Soins préhospitaliers d’urgence participaient à cette activité et sont intervenus rapidement en prodiguant les premiers soins à la personne blessée.

Le directeur général de l’Hôtel Levesque, Guillaume Lavoie, confirme qu’une équipe de maintenance et d’électriciens a été dépêchée sur place afin de comprendre pourquoi le lustre est tombé.

«Ils ont constaté que c’est une pièce à l’intérieur du lustre, difficile d’accès, qui s’est cassée. Nous avons fait des vérifications et une inspection visuelle au moment de l’incident pour s’assurer de la solidité des autres lustres. Notre priorité était d’abord l’intervention auprès de la personne atteinte», explique M. Lavoie.

Les clients de l’hôtel ont pu réintégrer les lieux la journée même. «Dès lundi, nous allons avoir une autre équipe qui sera dépêchée dans la salle pour démonter les lustres et nous assurer de leur sécurité», complète le directeur général Guillaume Lavoie.

Il indique que cet incident isolé est pris au sérieux par l’équipe de l’établissement, qui prendra toutes les mesures nécessaires afin d’éviter qu’il ne se reproduise.