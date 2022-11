Prudence sur les routes pour l’Action de grâce

Le congé de l’Action de grâce est une occasion pour de nombreux Québécois de se rassembler afin de festoyer. Plusieurs prendront donc la route en prévision de ce long congé prévu lors de la fin de semaine du 7 au 10 octobre prochain.

La Sûreté du Québec (SQ) invite l’ensemble des usagers du réseau routier à faire preuve de vigilance, de prudence et de courtoisie lors de leurs déplacements.

N’oublions pas que la clé de la sécurité est l’engagement de celui ou celle derrière le volant. Que ce soit à bord d’un véhicule routier, d’un VTT ou d’un bateau, chaque conducteur est amené à faire la différence quant à la préservation de sa vie et celle de ses concitoyens.

Tout au long de cette longue fin de semaine, les policiers interviendront auprès de conducteurs téméraires mettant à risque leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Rappelons que la vitesse, la distraction et la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux demeurent les facteurs en avant-plan des causes de collisions avec blessés graves et décès.

L’an passé, ce sont 11 personnes qui ont perdu la vie en ce long «week-end» de l’Action de grâce. Durant cette période huit décès dans huit collisions sur le réseau routier ont été dénombrées ainsi que trois décès dans trois collisions sur le réseau hors route.

Restez concentrés lors de vos déplacements de même que lors de la pratique de vos activités récréotouristiques comme le VTT ou le nautique. Une fraction de seconde peut sauver une vie.

La vie humaine est au cœur des actions de la SQ et demeure sa priorité.