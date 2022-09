Bilan du congé de la fête du Travail

De nombreuses opérations policières se sont tenues du 2 au 5 septembre, sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Les policiers ont ainsi assuré une présence accrue en cette longue fin de semaine où, entre autres, le flux de circulation était plus important.



Malheureusement, quatre collisions mortelles sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec au cours de ce long weekend pour un total de quatre décès. Au Bas St-Laurent-Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine, on ne dénombre aucun décès comparativement à un l’an dernier sur les routes de la région.



L’an dernier, pour la même période, on dénombrait cinq collisions mortelles sur notre réseau routier et six personnes avaient perdu la vie.



Rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité demeurent toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.