Courte poursuite policière à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Un homme dans la cinquantaine et une femme âgée de la trentaine ont été arrêtés vers 9 h 30 ce 5 septembre après avoir tenté de semer les policiers de la Sûreté du Québec dans la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Les agents ont tenté d’intercepter le véhicule dont le conducteur venait de commettre une infraction au Code de la sécurité routière, alors qu’il circulait en direction est sur l’autoroute 20, à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Les fuyards, plutôt que d’immobiliser leur véhicule, ont fui les policiers en entrant dans la municipalité.

«Grâce à des informations reçues des citoyens qui ont été témoins de cette courte poursuite, le véhicule a été localisé, dissimulé derrière un bâtiment. Après un court ratissage, les policiers ont retrouvé les deux individus cachés dans un buisson», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

Les deux suspects, connus des policiers, ont été arrêtés et amenés au poste pour être interrogés. Ils étaient visés par plusieurs mandats d’arrestation émis par la police en Ontario et pourraient faire face à des chefs d’accusation de fuite et de conduite dangereuse.