Collision latérale à Saint-Arsène

Vers 16 h 15, ce 29 aout, une collision latérale est survenue entre deux véhicules utilitaires sport à l’intersection de la route de l’Église et du chemin des Pionniers à Saint-Arsène. Une personne a été transportée en centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures.

Alors que le premier VUS continuait sa route sur la route de l’Église en direction nord, le second véhicule, circulant sur le chemin des Pionniers, lui aurait coupé la voie, selon le chef du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Yvan Rossignol. À la suite de l’impact, le second VUS a effectué un tonneau et s’est retrouvé sur le toit. Aussi, le devant du premier VUS s’est retrouvé dans le fossé.

Nicolas Scholtus, relationniste de la Sûreté du Québec, mentionne que malgré l’allure impressionnante de l’accident, le conducteur de la voiture renversée n’a subi aucune blessure. Il a refusé le transport en centre hospitalier. La conductrice de l’autre véhicule a, pour sa part, été transportée à l’hôpital par une équipe d’ambulanciers.

Une dizaine de pompiers du SSIRDL était présente sur les lieux.