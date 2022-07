Rappel des règles à suivre concernant le stationnement en bordure de route

En cette période estivale où la circulation est accrue sur le réseau routier, le ministère des Transports du Québec tient à rappeler certaines règles et bonnes pratiques à adopter concernant le stationnement en bordure de route.

En effet, les véhicules garés en bordure de route peuvent représenter un danger pour les usagers. Par ailleurs, le risque augmente lorsqu’il s’agit de longues suites de véhicules, créant un effet de couloir qui diminue la visibilité, distrait les conductrices et conducteurs, et multiplie les obstacles pouvant causer de graves blessures en cas de collision.

Ainsi, pour la sécurité de toutes et de tous, les conducteurs qui immobilisent leur véhicule le long d’un chemin public doivent : s’assurer qu’aucune signalisation n’interdit le stationnement en bordure de la route; dégager entièrement la chaussée sur les routes où la vitesse affichée est de 70 km/h ou plus et, dans tous les cas, éviter d’entraver la circulation des véhicules routiers; veiller à ce que le véhicule stationné ne gêne pas la circulation ni les travaux en cours, le cas échéant; s’assurer que la signalisation en place demeure visible pour les autres usagers; éviter de se stationner à la même hauteur qu’un véhicule déjà garé de l’autre côté de la route; laisser l’accès libre aux commerces et aux propriétés privées et s’abstenir de s’immobiliser sur une bande cyclable.

Toutes ces précautions sont garantes d’un meilleur partage de la route. Rappelons enfin qu’il est interdit de se garer en bordure d’une autoroute, sauf en cas d’urgence. Sur d’autres types de route, de la signalisation peut également interdire le stationnement dans certaines zones ou selon des périodes définies.

Le Code de la sécurité routière prévoit que les usagers de la route qui ne se conforment pas aux règles concernant le stationnement en bordure de route s’exposent à des amendes. De plus, un agent de la paix est autorisé, dans certaines circonstances, à faire déplacer et remiser, aux frais de son propriétaire, le véhicule routier en infraction.