Saisie de stupéfiants à Rivière-du-Loup

Dans la nuit du 9 juillet, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup ont intercepté un véhicule sur la rue Frontenac dans le centre-ville de Rivière-du-Loup. Le passager était un homme recherché sous mandat d’arrestation visé pour un dossier de méfaits.

Les agents ont procédés à son arrestation et suite à celle-ci, les policiers ont découvert dans le véhicule :

Plus de 900 comprimés de ce qui semble être de la méthamphétamine

Près de 200 grammes de cannabis,

Un peu moins de 20 grammes de haschisch

Quelques vapoteuses à cannabis

Un pistolet à plomb

Le passager, un homme de 29 ans et le conducteur un homme 40 ans tous deux de la région de Rivière-du-Loup, ont été libérés par sommation et pourrait devoir comparaître ultérieurement sous des chefs d’accusation possibles de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Le dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour étude