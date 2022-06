Arrestations et perquisitions en matière de stupéfiants au KRTB

Les policiers de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ), en collaboration avec plusieurs enquêteurs et patrouilleurs en provenance de différents postes MRC de la grande région du KRTB et assistés de deux maîtres-chiens, ont procédé le 14 juin dernier à l’arrestation de trois individus à la suite du démantèlement d’un réseau organisé de trafiquants de stupéfiants qui opérait au Bas-Saint-Laurent.

Vers 10 h 30, le 14 juin, les policiers ont procédé à l’interception d’un véhicule circulant sur la route 132 à Trois-Pistoles, à bord duquel se trouvaient deux des trois suspects impliqués. Une première perquisition à bord de ce véhicule a permis de découvrir une importante quantité de cocaïne.

Les deux occupants arrêtés sont Sony Garneau âgé de 52 ans de Saint-Athanase qui est demeuré détenu après sa comparution qui a eu ce 15 juin au matin, ainsi qu’un homme de 38 ans qui, pour sa part, a été remis en liberté sur promesse de comparaitre en attendant la suite des procédures

Suivant ces arrestations, une perquisition a eu lieu au domicile de Sony Garneau sur la route de l’Église à Saint-Athanase où une troisième personne, qui se trouvait sur place, a été arrêtée par les policiers. Il s’agit d’une femme âgée de 31 ans qui a aussi été remise en liberté sur promesse de comparaitre en attendant la suite des procédures.

Simultanément à cette perquisition, trois autres avaient lieu, soit dans une autre résidence de Saint-Athanase ainsi que dans d’autres résidences situées à Saint-Modeste et Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi environ 200 grammes de cannabis illicite, 9 plants de cannabis, environ 135 grammes de cocaïne. Ils ont aussi perquisitionné 9000 cigarettes de contrebande, un certain montant d’argent comptant, plusieurs objets servant au trafic de stupéfiants, deux véhicules en tant que bien infractionnel ainsi qu’une certaine quantité de munitions.

Notons que l’enquête a été initiée après avoir reçu des informations du public à l’hiver 2022. L’opération a eu lieu dans le cadre de la stratégie CENTAURE ayant pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la SQ ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toutes informations en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peuvent être communiquées à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).