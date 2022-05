La réfection complète de la rue Alfred-Fortin commencera lundi

Les membres du conseil municipal de Rivière-du-Loup ont octroyé un contrat de 1 577 260 $, taxes en sus, à l’entreprise Construction BML, division de Sintra, pour la reconstruction de la rue Alfred-Fortin au cours de la prochaine saison estivale. Les travaux, qui comprennent une reconfiguration complète de cette artère, commenceront ce lundi 16 mai.

Initialement, la Ville avait l’objectif de procéder à la réfection du pavage de la rue Témiscouata à la rue Joseph-Viel, mais elle a décidé de poursuivre les travaux jusqu’à l’intersection avec le chemin des Raymond. Elle estime que la fin de la vie utile du pavage offre une occasion intéressante de procéder à des changements majeurs dans ce secteur afin de l’adapter aux besoins des résidents.

Parmi les modifications importantes, on note la construction d’une nouvelle piste multifonctionnelle du côté nord, à l’intérieur des limites de la rue. Celle-ci sera basée sur le modèle utilisé pour la rue Plourde, puisqu’on retrouve les mêmes enjeux de sécurité.

Selon l’administration municipale, la reconfiguration de la rue Alfred-Fortin est rendue nécessaire pour de nombreuses considérations, toutes liées à la sécurité des usagers. D’une part, suivant de nombreuses demandes reçues des résidents du secteur dans les dernières années, des études de circulation ont confirmé un important problème de vitesse. Alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, la vitesse moyenne sur la rue est actuellement de 70 km/h, soit 40 % plus vite que ce qui est jugé nécessaire pour assurer la sécurité.

D’autre part, la présence de nombreuses familles aux alentours de la rue Alfred-Fortin, jumelée au développement résidentiel actuel, accélère le besoin d’aménager des voies de circulation adaptées.

ÉCHÉANCIER ET TRAVAUX

Le chantier de la rue Alfred-Fortin sera étalé sur 12 semaines. Les travaux se dérouleront sur cette séquence : correction de branchements d’égouts; déplacement des puisards; construction des nouveaux conduits électriques et des bases de béton pour les lampadaires;

pavage de la rue; réparation des terrains en bordure des travaux et installation des lampadaires.

La Ville précise que les bords de rue seront pulvérisés, mais qu'une lisière de pavage sera conservée le plus longtemps possible au centre, pour permettre la circulation locale aux habitants qui résident le long du chantier et également limiter la poussière.

Plus de détails suivront…