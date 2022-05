1 079 352 $ pour créer 290 emplois dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

Le 3 mai, le député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a annoncé que la circonscription recevra une enveloppe de 1 079 352 $ dans le cadre du programme Emplois d’été Canada. Ces sommes serviront à créer 290 emplois pendant la saison estivale 2022.

Le député explique que le programme Emplois d’été permet à des organismes à but non lucratif, à des employeurs du secteur public et à des petites entreprises privées de créer des emplois intéressants et stimulants pour les jeunes de 15 à 30 ans, et ce, année après année. «Quand on connaît l’impact transformateur que peut avoir une expérience de travail positive, à cet âge, on ne peut surestimer l’importance de ce genre d’initiative.», mentionne M. Blanchette-Joncas.

Il ajoute qu’au cours des derniers mois, son équipe et lui ont accompagné plusieurs organismes qui désiraient présenter un projet dans le cadre d’Emplois d’été. Pour la majorité d’entre eux, cette contribution fait une réelle différence dans leur planification estivale. «Ce sont aussi des projets qui viendront dynamiser nos collectivités, qu’on pense notamment aux emplois qui seront créés dans les secteurs touristique, communautaire ou culturel », se réjouit Maxime Blanchette-Joncas.