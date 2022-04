Opération policière à Rivière-du-Loup et Saint-Modeste

Trois suspects ont été arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec lors d’une opération policière se déroulant simultanément dans deux résidences de la rue Saint-Pierre de Rivière-du-Loup, dans le secteur de l’école secondaire, et une autre de St-Modeste, le 8 avril.

Sur place, les agents ont saisi près de 180 grammes de cannabis illicite, près de 10 grammes de champignons magiques, du matériel informatique et du matériel servant au trafic des stupéfiants.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, un homme âgé de 21 ans et de deux mineurs âgés de 15 et 16 ans ont été arrêtés et libérés. Ils devraient revenir à la cour à une date ultérieure, pour la suite des procédures.

Des accusations reliées aux stupéfiants pourraient être déposées contre eux.

«Cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC», explique la sergente Nancy Fournier, agente d'information pour la Sûreté du Québec.



Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.