Sortie de route à Notre-Dame-du-Portage 

Les services d’urgence ont a été appelés à intervenir sur le route de la Montagne, à Notre-Dame-du-Portage, afin de venir en aide à une automobiliste dont la voiture s’est retrouvée sur le côté, dans le fossé, à la suite d’une sortie de route, ce vendredi 8 avril en fin d’avant-midi.

L’appel a été effectué par un passant, vers 10 h 20. À leur arrivée sur place, les paramédics ont confirmé que la conductrice était coincée dans l’habitacle. Avec l’aide des pompiers de Rivière-du-Loup, ils ont prudemment procédé à son évacuation par le pare-brise de la voiture.

Afin de faciliter l’opération, quelques petits arbres ont dû être coupés. La voiture a également été stabilisée à l’aide de sangles.

L’occupante a été transportée vers le centre hospitalier. Selon les informations préliminaires, elle n’aurait pas subi de blessure grave.

Les accumulations de neige et de pluie verglaçante qui sévissent actuellement dans la région compliquent les déplacements sur les routes principales et secondaires. Plusieurs embardées et sorties de route ont été répertoriées au cours de l’avant-midi. La prudence est de mise sur le réseau routier.