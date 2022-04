En état d'ébriété avec un enfant, il file à plus de 160 km/h sur l'autoroute 20

Le 3 avril dernier, un homme de 62 ans accompagné d'un enfant a été intercepté par les policiers du poste MRC de Kamouraska qu'il circulait «à au moins 160 km/h», selon la Sûreté du Québec, sur l'autoroute 20 Ouest en direction de La Pocatière, constituant du même coup un grand excès de vitesse.

Après l'interception, les policiers ont constaté que l’individu conduisait son véhicule sous l’effet de l’alcool, il a donc été arrêté sur le champ pour devoir ensuite se soumettre à des épreuves d’alcoolémie à l’aide d’un éthylomètre avec des résultats obtenus de plus du double de la limite permise par la loi.



Le suspect de la région de Québec a ensuite été remis en liberté par voie de citation à comparaitre en attendant la suite des procédures judiciaires, cependant son permis de conduire a été suspendu sur le champ et son véhicule a été saisi. Un constat d’infraction de 1 069$ d’amende et 10 points d’inaptitude pour sa vitesse lui a aussi été signifié avant son départ du poste.