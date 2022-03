Incendie à l’usine de Groupe Lebel à Saint-Michel-du-Squatec

Un incendie s’est déclaré vers 18 h 30 le 17 mars aux installations de Vallée-des-Lacs du Groupe Lebel, à Saint-Michel-du-Squatec. Les pompiers de quatre municipalités environnantes ont été dépêchés vers les lieux rapidement. L’incident n’a pas causé de blessures aux employés.

L’incendie a été maitrisé vers 23 h. Une enquête suit son cours afin de déterminer la cause exacte de cet incendie et d’apporter des mesures correctives, indique la responsable de communications de Groupe Lebel, Chantal Dolan. L’entreprise précise qu’elle a débuté les travaux de nettoyage et de réparation ce matin. Un arrêt d’une semaine au sciage sera nécessaire.

Les pompiers de Biencourt, Lac-des-Aigles et Témiscouata-sur-le-Lac sont venus en aide à ceux de Saint-Michel-du-Squatec afin de maitriser l'incendie. Selon nos informations, le camion-échelle du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac a été utilisé lors de cette intervention.

La production au séchage et rabotage reprendra à l'usine de Saint-Michel-du-Squatec dès lundi. L’incident n’a pas causé de blessure aux employés. L’entreprise a proposé de relocaliser temporairement les employés volontaires à son usine de Dégelis.