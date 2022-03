Collision majeure sur l'autoroute 20 à Cacouna

Une violente collision entre un poids lourd d'Hydro-Québec et un véhicule de type VUS est survenue au kilomètre 522 de l'autoroute 20 à Cacouna, non loin la sortie vers la route Moreault, vers 12 h 45. Le conducteur de la voiture a été grièvement blessé et transporté au centre hospitalier par les paramédics.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, le poids lourd circulait en direction ouest et le VUS, en direction est. À cet endroit, les voies de l'autoroute sont contiguës.«La voiture a dévié graduellement de la voie lente vers la voie de dépassement et il s'est retrouvé en sens inverse», explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau. C'est à ce moment qu'il serait entré en collision avec le camion d'Hydro-Québec. De nombreux débris répandus sur la chaussée sur des dizaines de mètres témoignent de la violence de cet accident.

La personne au volant de la voiture a été incarcérée dans l'habitacle à la suite de l'impact. Le véhicule s'est retrouvé sur le capot en bordure de l'autoroute. Une opération de désincarcération a été menée par les pompiers afin de porter secours à la victime. D'après la SQ, le conducteur du poids lourd n'aurait pas été grièvement blessé, mais il a aussi été transporté vers l'hôpital.

Un enquêteur en scène de collision de la Sûreté du Québec a été demandé sur place afin de connaitre les circonstances ayant mené à l'accident. L'autoroute 20 sera bloquée pour plusieurs heures, le temps de mener l'enquête à terme et de permettre aux service d'urgence de nettoyer les voies des débris.

Les automobilistes seront invités à emprunter un détour par la route 132 instauré aux kilomètres 521 et 527 par le ministère des Transports.