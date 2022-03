Un garage rasé par les flammes à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Le service de sécurité incendie Kam-Est a été appelé à se rendre au 395 rang St-Gérard Est à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, vers 21 h 30 ce 4 mars, pour un incendie dans un garage. Malgré une propagation au hangar de ferme et à la maison, ce ne sont que le garage, un tracteur à pelouse ainsi qu’une voiture qui était à proximité qui ont été la proie des flammes.

Le directeur du SSI Kam-Est, Robin Laplante, explique qu’à leur arrivée le garage était entièrement embrasé, puis que le feu s’était déjà dirigé au hangar de ferme et légèrement à la maison. Au début de leur intervention, les pompiers ont immédiatement sorti des lances et procédé à un mur coupe-feu entre le garage et la résidence. «Heureusement on avait un vent qui nous aidait ce soir pour protéger la maison», indique M. Laplante. Le revêtement ainsi que les gouttières ont un peu fondu, mais sans plus.

Par la suite, les sapeurs ont concentré leurs efforts pour abaisser la chaleur au niveau du garage. Ils se sont aussi assurés qu’aucun incendie ne soit déclaré à l’intérieur du hangar afin de pouvoir le conserver.

Personne n’a été blessé durant l’évènement. Les occupants de la maison ont appelé les services d’urgence et ont évacué à temps. «Les voisins étaient là, juste en face, pour donner un premier coup de main pour les héberger afin de les garder au chaud puisqu’il fait très froid ce soir», a mentionné Robin Laplante.

Présentement, l’origine de l’incendie est toujours inconnue, mais la cause criminelle a été écartée.

Vers 23 h, la propagation du côté du hangar semblait sous contrôle d’après le directeur du SSI Kam-Est. Il croit qu’il reste une bonne heure de travail à son équipe pour s’assurer qu’il ne reste aucun point chaud et que les bâtiments encore debout sont bien protégés.

Environ une vingtaine de pompiers du regroupement des casernes de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, de Saint-André-de-Kamouraska et de Saint-Joseph-de-Kamouraska étaient présents sur les lieux.