250 comprimés de méthamphétamines saisis à Saint-Jean-de-la-Lande

Un homme de 50 ans a été arrêté le mercredi 2 mars à son domicile du rang 10 à Saint-Jean-de-la-Lande à la suite d'une perquisition menée par les policiers du poste MRC de Témiscouata assistés d'un maitre-chien. Sur place, ils ont trouvé plus de 250 comprimés de méthamphétamines, une certaine quantité de cannabis ainsi que des équipements servant au trafic de stupéfiants.



Le suspect a été arrêté et conduit au poste de la Sûreté du Québec d’où il a comparu devant un juge par voie téléphonique afin de répondre à différents chefs d’accusation en matière de possession et de trafic de stupéfiants. Il est ensuite demeuré détenu en attendant son retour devant le tribunal.



Notons que ce sont des informations reçues du public il y a quelque temps qui ont permis aux policiers de mener à bien cette opération.