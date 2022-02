Plusieurs constats d’infractions remis à un motoneigiste à Mont-Carmel

Lors d’une opération de surveillance aux abords d’un sentier de motoneige traversant le chemin de la rivière du Loup à Mont-Carmel le 19 février, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Kamouraska ont interpellé un motoneigiste de 52 ans de la région de Québec qui avait tenté de les fuir.

Il a été localisé quelques minutes plus tard par la Sûreté du Québec dans un chalet. Plusieurs constats d’infractions lui seront signifiés pour des infractions au Code de la sécurité routière et à la Loi sur les véhicules hors route, dont refus de s’immobiliser et conduite d’un véhicule sans permis valide. D’autres constats en lien avec des infractions supplémentaires pourraient aussi être signifiés au propriétaire de la motoneige.

Cette opération policière avait lieu dans le cadre de la journée porte ouverte de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ). La Sûreté du Québec et ses partenaires souhaitent que les adeptes de motoneige puissent profiter de cette activité récréotouristique en toute sécurité, partout à travers le Québec. Plusieurs autres interventions de ce type auront lieu au cours des prochaines semaines dans la région.