Incendie dans une résidence à Sainte-Juste-du-Lac

Un brasier s’est déclaré, ce 5 février vers 11h30, dans une résidence sur le chemin du Canada à Sainte-Juste-du-Lac. Malheureusement, la maison est une perte totale, a confirmé le directeur du service incendie de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, Gérald Dubé.

À l’arrivée des pompiers, l’incendie était généralisé et le toit s’était écrasé. Pour l’instant, la cause du brasier est toujours inconnue et aucun élément ne porte à croire à un geste criminel, indique M. Dubé.

Le propriétaire de la maison a été pris en charge par la Sûreté du Québec en attendant les ambulanciers. L’homme ne serait pas blessé, mais pourrait être en état de choc.

Une quinzaine de pompiers des casernes de Sainte-Juste-du-Lac, de Lejeune et d’Auclair sont toujours sur place afin d’éteindre les flammes restantes.