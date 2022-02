Disparition de Steeve Levesque

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion demande l’aide du public pour retrouver Steeve Levesque, 45 ans. Ce a été vu la dernière fois le 9 septembre dernier sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne et il pourrait se trouver dans la région de Rivière-du-Loup.

Ses proches sont inquiets et craignent pour sa santé et sa sécurité. Il est connu pour fréquenter les services d’hébergement d’urgence et centres de thérapie de la région de Montréal, Sherbrooke et Rivière-du-Loup. Le disparu n'a aucun moyen de transport connu.

Steeve Levesque mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 85 kg (187 lb). Il s’exprime en français, a les cheveux rasés et les yeux bleus. Il porte un tatouage de scorpion sur le biceps droit.

Toute information qui permettrait de localiser cet individu peut être communiquée au Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion en composant le 450-471-4121 ou de façon anonyme et confidentielle avec la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800, en mentionnant le numéro de dossier 283-211205-002