Un voleur d'essence exposé à Saint-Antonin

Le Dépanneur Voisin de Saint-Antonin, situé près de l'autoroute 85, a publié le 17 janvier sur les réseaux sociaux trois photos d'un «client» qui aurait oublié de payer son essence lors de ses trois précédentes visites. La dernière aurait eu lieu sur l'heure du midi hier.

Sur les images, on peut voir un individu vêtu d'un chandail à capuchon noir et de pantalon gris en train de faire le plein d'un véhicule de marque Honda Accord noir. La plaque d'immatriculation de la voiture a été retirée, laissant croire à un geste prémédité. Les commentaire de la publication sur les réseaux sociaux ont été désactivés, mais elle a été partagée plus d'un millier de fois par les internautes.

Les responsables du Dépanneur Voisin indiquent qu'ils souhaitent entrer en contact avec le client, avant que la Sûreté du Québec ne procède à son arrestation. La SQ confirme qu'elle est impliquée dans ce dossier, mais elle ne peut donner plus d'informations pour le moment.