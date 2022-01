Maison rasée par les flammes à Dégelis

Une résidence a été ravagée par les flammes dimanche soir à Dégelis. La maison située sur la 9e rue est une perte totale. Heureusement, la propriétaire s'en tire sans blessure.

Les pompiers de la caserne 37 de Dégelis ont été alertés vers 21 h 10. «À notre arrivée il y avait une épaisse fumée blanche/grise. Nous avons réussi à descendre au sous-sol où se situait le foyer d'incendie. Malheureusement, malgré notre intervention, le foyer à gagné le bran de scie qui isole et est monté aux niveaux supérieurs», a expliqué le directeur du Service de sécurité incendie de Dégelis, Claude Gravel.

Ses hommes ont alors adopté une stratégie défensive et fait appel à leurs collègues et au camion-échelle de la caserne 36 de Témiscouata-sur-le-Lac. «L'échelle est utile et fait le travail de quatre hommes, mais le brasier était trop violent. J'ai donc fait appel à une chargeuse à bois pour mettre le toit à terre», ajoute M. Gravel.

L'opération a mobilisé les pompiers jusqu'à 6 h lundi matin. L'origine de l'incendie n'est toujours pas connue.