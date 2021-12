Saisie de stupéfiants à Rivière-du-Loup et Saint-Épiphane

Les policiers de la Sûreté du Québec et les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs et un maitre-chien ont mené deux perquisitions simultanément dans des résidences de Rivière-du-Loup et Saint-Épiphane vers 8 h 30 le 3 décembre dernier.

Kevin Lafrance, âgé de 37 ans, a été arrêté alors qu’il se déplaçait à bord de son véhicule. Les policiers de la SQ ont mené une perquisition à son domicile du chemin des Raymond à Rivière-du-Loup, où ils ont découvert plus de 4 000 comprimés de méthamphétamine, une certaine quantité de champignons magiques, de l'argent comptant ainsi que divers objets servant au trafic de stupéfiants. Tous ces biens ont été saisis, tout comme le véhicule dans lequel il prenait place.

Le suspect a comparu devant le tribunal le lendemain de son arrestation afin de répondre à différents chefs d'accusation en matière de possession ou de trafic de stupéfiants et pour un bris de probation. Kevin Lafrance est demeuré détenu en attendant la suite des procédures.

Une autre perquisition avait lieu en même temps sur la rue Bernier à Saint-Épiphane. À cet endroit, les agents ont trouvé une petite quantité méthamphétamine et de cigarettes de contrebande qu’ils ont saisies. Un homme de 53 ans a été arrêté par les policiers, mais il a été remis en liberté un peu plus tard en attendant son retour devant le tribunal. Comme il n'a pas encore comparu, son identité n'a pas été rendue publique par la SQ. Ce dernier fait aussi face à différents chefs d’accusation en matière de possession ou de trafic de stupéfiants.