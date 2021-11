Une voiture heurte une résidence à Saint-Antonin

Une voiture a dérapé et terminé sa course dans l'entrée d'une résidence située à l'intersection du Chemin Rivière-Verte et du 1er rang Est à Saint-Antonin vers 20 h 30 le 26 novembre, alors que de fortes précipitations de neige s'abattent présentement sur la région.

La conductrice, seule à bord de son automobile, a été prise en charge par les services d'urgence. Selon les informations récoltées sur place, elle aurait subi des blessures légères. Les coussins gonflables se sont déployés à la suite de l'accident. Seulement l'entrée de la résidence a été endommagée par l'impact.

Les personnes se trouvant à l'intérieur de la résidence n'ont pas été blessées. Selon le capitaine de la caserne 13 de Saint-Antonin, Gaétan Michaud, la voiture n'a pas pu s'arrêter à l'arrêt obligatoire en raison de la chaussée glissante.

Une voie sur deux du Chemin Rivière-Verte a été fermée afin de faciliter l'intervention des pompiers de Saint-Antonin et des policiers de la Sûreté du Québec. Le véhicule, lourdement endommagé, a dû être remorqué.