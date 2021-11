Collision entre deux poids lourds à Saint-Simon 

Un accident impliquant deux véhicules lourds est survenu vers 15 h 45 le 25 novembre sur la route 132 à la hauteur de Saint-Simon-de-Rimouski. Selon les informations transmises par la Sûreté du Québec, une personne a été blessée.

L’impact est survenu à environ 500 mètres à l’est de la route de Saint-Simon-Saint-Mathieu. «À la suite d’un ralentissement de la circulation, l’un des poids lourds a réussi à s’immobiliser, mais un camion cube qui le suivait l’a tamponné à l’arrière», a commenté Audrey-Ann Bilodeau de la Sûreté du Québec.

Le camion cube a été lourdement endommagé par la collision. Son conducteur a été pris en charge par les paramédics et transporté vers le centre hospitalier de Rimouski par mesure préventive. On ne craint pas pour sa vie, précise la SQ.

Des équipes de pompiers des services de sécurité incendie de Trois-Pistoles et Saint-Simon ont été déployées sur place afin de sécuriser la scène et porter assistance aux paramédics et agents de la Sûreté du Québec. De nombreux fluides se sont répandus sur la chaussée.

Notons que l’accident est survenu à l’heure du retour à la maison. La circulation, dense sur la route 132, a été complètement bloquée le temps de porter secours aux personnes impliquées. Depuis 16 h 30, les automobilistes circulent par alternance, une voie étant toujours occupée par l’un des camions.