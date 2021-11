Une voiture emboutit le derrière d'une autre à Rivière-du-Loup

Mercredi matin vers 9h, une voiture a embouti l'arrière d'une autre qui la précédait devant le 333, rue Témiscouata à Rivière-du-Loup.

L'accident s'est produit devant le commerce Benjamin Moore de la rue Témiscouata. L'un des deux conducteurs a été transporté vers le centre hospitalier après avoir subi des blessures au cou, mais on ne craindrait pas pour sa vie, selon les informations de la Sûreté du Québec.

La circulation a été perturbée et la voie dans laquelle l'incident est survenu a été complètement fermée. Un détour a dû être emprunté par les automobilistes sur la rue Aline et la rue des Chemintos pendant l'intervention des services d'urgence, mais la rue Témiscouata a été rapidement dégagée et ouverte à la circulation.