Des graffitis sataniques sur le Motel Côté de Rivière-du-Loup

Le Motel Côté situé sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup a été la cible d'actes de vandalisme à caractère satanique. Une plainte a été formulée mardi peu après 11h par la propriétaire du motel.

Info Dimanche s'est entretenu mardi matin vers 9h avec un passant. Ce dernier a affirmé n'avoir vu aucun graffiti alors qu'il marchait sur la rue Fraser lundi soir. «Je regarde souvent dans cette direction pour voir le fleuve quand je marche ici. J'ai tout de suite remarqué qu'il y avait des graffitis ce matin», a-t-il soutenu. Les événements auraient donc pu se produire dans la nuit de lundi à mardi.

Les murs extérieurs jaunes du Motel Côté ont été couverts d'inscriptions évoquant le satanisme, dont le nombre «666», des croix catholiques renversées et des pentagrammes inversés. De plus, la phrase en anglais «I sold my soul», signifiant «J'ai vendu mon âme», a été inscrite sur le mur. D'autres graffitis à caractère sexuel ont également été dessinés le long du bâtiment.

Puisque le Motel Côté est fermé pour la saison hivernale, la propriétaire n'était pas sur les lieux lorsque l'incident est survenu. Le moment exact où les actes de vandalisme ont été perpétrés ne peut être déterminé pour l'instant. Une enquête de la Sûreté du Québec est présentement en cours.