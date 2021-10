Incendie chez Prelco: plus de peur que de mal

Un incendie s'est déclaré dans l'usine de fabrication de produits verriers Prelco de Rivière-du-Loup peu après midi jeudi. Tous les employés sur place ont pu être évacués et il n'y a eu aucun blessé.

L'appel aux services d'urgence a été reçu vers 12h06 pour un feu qui aurait été déclenché dans l'une des unités de l'usine. Selon le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Sébastien Samson-Thibault, une faute de trempage de l'une des machines de production de vitres serait à l'origine de l'incendie. «La machine a peut-être mal fonctionné. Lorsque la vitre sort de là, elle est rouge et ils la chauffent, et après elle est allée sur des rouleaux de caoutchouc et ça a brûlé», a-t-il expliqué.

L'un des opérateurs de chez Prelco était sur place et a affirmé qu'il s'agissait effectivement d'un problème avec l'un des ordinateurs utilisés pour contrôler les machines, une première pour l'usine de Rivière-du-Loup, mais cette défaillance se serait déjà produite dans celle située à Edmundston.

Le feu a été maitrisé rapidement et les sapeurs ont par la suite entamé un processus de ventilation afin de permettre à la fumée de s'échapper des installations. Les activités de l'entreprise ont repris cours après une trentaine de minutes d'intervention, et les employés ont pu regagner leurs postes de travail respectifs.

Des ambulances ont également été sollicitées par mesure préventive, mais leurs services n'ont pas été nécessaires.