Arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies après avoir percuté le stade de baseball de l'ÉSRDL

Un jeune conducteur dans le début de la vingtaine a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies à la suite d’un accident survenu dans le stationnement de l'École secondaire de Rivière-du-Loup sur la rue Saint-Pierre, peu après minuit dimanche matin.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée par un témoin qui avait vu l'individu en question quitter un bar de la rue Lafontaine en état d'ébriété. «La personne aurait refusé, suite aux conseils de gens sur place, de ne pas prendre son véhicule. Elle a quitté et a rapidement fait cette sortie de route-là», a expliqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ.

À l'arrivée des policiers, vers 12h08, ils ont pu constater que la voiture avait percuté la clôture de l'école secondaire et que le conducteur avait terminé sa course en percutant l'estrade du stade du terrain de baseball. Le jeune homme se trouvait seul dans le véhicule et a subi des blessures mineures.

«Un prélèvement sanguin a été effectué, mais nous ne pouvons pas confirmer si le taux était au-dessus de la limite permise pour le moment», a révélé la porte-parole. Cette dernière a ajouté que le conducteur a tout de même été arrêté suivant les explications d'un témoin de la scène, qui l'a suivi jusque sur les lieux de l'accident et a affirmé auprès des policiers que sa conduite était dangereuse.