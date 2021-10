Alerte Amber au Québec: les enfants retrouvés sains et saufs

La Sûreté du Québec a annoncé à 13 h 15 la fin de l'alerte Amber lancée une heure plus tôt le 7 octobre pour retrouver deux enfants en bas âge présumément enlevés par leur mère dans la région de l'Estrie.

Ils ont été retrouvés sains et saufs par la police au Nouveau-Brunswick en début d'après-midi. Leur identité n'est plus divulguée puisqu'il s'agit de personnes mineures.

Fin de l’#AlerteAMBER : les enfants ont été retrouvés sains et saufs. Nous vous remercions de votre collaboration.



The #AMBERalert has been cancelled.

The missing children have been found safe and sound.