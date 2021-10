Accident mortel sur la route 132 à Saint-Fabien

Une femme de 19 ans de la région de Matane a perdu la vie dans un accident impliquant quatre véhicules et un orignal survenu vers 18 h 50 le 3 octobre sur la route 132 à Saint-Fabien.

«Son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Quant à elle, la passagère a été transférée dans un hôpital de Québec pour soigner de graves blessures. L'autre conducteur, un jeune homme de 18 ans, a été grièvement blessé et on craint pour sa vie», explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron. Deux autres personnes ont été grièvement blessées dans cet accident.

Selon la SQ, un premier véhicule comptant deux personnes à bord a percuté un orignal. À la suite de cet impact, la voiture a dévié de sa voie et a percuté un véhicule qui arrivait en sens inverse. Le conducteur a été éjecté et on craint pour sa vie. Deux autres automobiles circulant dans le secteur ont été impliquées dans ces accidents successifs, subissant des dommages matériels seulement.

La route 132 a été complètement fermée dans le secteur de Saint-Fabien pendant plusieurs heures entre la rue du Porc-Pic et 1er Rang en raison du déploiement des services d’urgence. Un enquêteur en scène de collision de la Sûreté du Québec s'est rendu sur place afin de tenter d’éclaircir les causes et les circonstances de ces évènements.