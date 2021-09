Alerte AMBER : la Sûreté du Québec a trouvé des objets utilisés par David et Jake Côté

D'après les communications les plus récentes de la Sûreté du Québec dans le dossier de l'alerte AMBER déclenchée le 31 aout au Bas-Saint-Laurent, les autorités ont confiance de pouvoir retrouver David et Jake Côté vivants.

L'enquête et les recherches effectuées sur le terrain dans le secteur de Sainte-Paule, à environ 20 minutes de route de Matane, ont permis aux policiers de faire la découverte d'objets qui ont été utilisés par le suspect David Côté et son fils âgé de trois ans. De l'ADN de ces deux personnes y a été retrouvé.

«Cette découverte nous confirme qu'ils se trouvaient bel et bien dans le secteur des recherches depuis le déclenchement de l'alerte AMBER», a fait savoir la Sûreté du Québec. Plusieurs policiers et des équipes spécialisées continueront de faire du ratissage toute la nuit.

L'enquête démontre que l'homme de 36 ans a des connaissances approfondies du milieu forestier et qu'il a la capacité de s’organiser rapidement pour la survie en forêt. «Durant les recherches qui se poursuivent cette nuit, les policiers vont utiliser des haut-parleurs et des porte-voix dans les secteurs de recherche afin de diffuser un message et tenter de communiquer avec David Côté», ajoute la SQ.

Au cours des derniers jours, les autorités ont informé la population que le suspect était possiblement armé et qu'il pourrait agir de façon impulsive. C'est pourquoi la Sûreté du Québec ne sollicite pas l'aide du public afin de participer aux recherches.

«Nous demandons à la population d’aviser immédiatement la Sûreté du Québec via le 911 si vous notez dans votre environnement immédiat, des traces d’effractions, des objets manquants ou déplacés, par exemple des outils, de la nourriture ou du matériel de subsistance ou si vous voyez un individu pouvant correspondre à la description physique et/ou vestimentaire de David ou de Jake Côté. Ne tentez pas d’intervenir», a souligné la SQ par voie de communiqué.

DESCRIPTION

Le suspect, David Côté âgé de 36 ans, est connu des services policiers. Il mesure 1 m 70 (5 pieds 7) et pèse environ 82 kg (180 lbs). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il portait un chandail foncé avec un logo noir et un pantalon cargo de style «armée» noir.

Le petit Jake Côté a les cheveux rasés. Il porte un T-shirt bleu avec des lignes de couleur argent sur les manches et dans le bas présentant l'inscription du chiffre 6 ou 9 en motif camouflage bleu. Il porte un pantalon de jeans bleu foncé et des bottes beiges.