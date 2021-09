Alerte Amber: le suspect tenterait d'assurer sa survie en forêt

La découverte du VTT utilisé par David Côté soupçonné d'avoir enlevé son fils Jake de 3 ans mardi à Sainte-Paule et l'enquête en cours portent à croire que le suspect pourrait être à la recherche de matériel pour assurer sa survie et faciliter ses déplacements.

La Sûreté du Québec précise que l’enquête démontre que David Côté a des connaissances approfondies du milieu forestier et qu’il a la capacité de s’organiser rapidement pour la survie en forêt. Il est donc possible qu’il se soit déplacé à pied vers des chalets et/ou des dépendances du secteur, afin d’assurer sa survie et celle de son enfant.

«Nous faisons face à un individu qui est possiblement armé et qui pourrait agir de façon impulsive», précise le corps policier.

Pour ces raisons, la SQ ne sollicite pas l’aide du public afin de participer aux recherches. «Nous demandons aux gens de ne pas s’aventurer dans un endroit où ils pourraient se mettre à risque», précise-t-elle.

De plus, l’ensemble des ressources de recherches terrain et aériennes de la Sureté du Québec ainsi que ses divers partenaires sont mis à contribution pour localiser l’enfant et son père.

«Nous demandons à la population d’aviser immédiatement la Sûreté du Québec via le 911 si vous notez dans votre environnement immédiat, des traces d’effractions, des objets manquants ou déplacés, par exemple des outils, de la nourriture ou du matériel de subsistance ou si vous voyez un individu pouvant correspondre à la description physique et/ou vestimentaire de David ou de Jake Côté. Ne tentez pas d’intervenir», a souligné la SQ par voie de communiqué.

DESCRIPTION

Le suspect âgé de 36 ans, connu des services policiers, mesure 1 m 70 (5 pieds 7) et pèse environ 82 kg (180 lbs). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il portait un chandail foncé avec un logo noir et un pantalon cargo de style «armée» de couleur noir.

Le petit Jake Côté a les cheveux rasés. Il porte un T-shirt bleu avec des lignes de couleur argent sur les manches et dans le bas présentant l'inscription du chiffre 6 ou 9 en motif camouflage bleu. Il porte un pantalon de jeans bleu foncé et des bottes beiges.