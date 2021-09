L'alerte Amber toujours active

L'alerte Amber déclenchée peu avant 20 h le 31 aout est toujours active. Les recherches se poursuivent pour retrouver le bambin Jake Côté, âgé de 3 ans. Ce dernier a été enlevé à Sainte-Paule dans la MRC de la Matanie au Bas-Saint-Laurent par son père, David Côté, âgé de 36 ans.

Le suspect, connus des services policiers, mesure 1 m 70 (5 pieds 7) et pèse environ 82 kg (180 lbs). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Un véhicule tout-terrain gris est aussi recherché. Il serait sale et peinturé à la main.

L'enfant a maintenant les cheveux rasés. Au moment de sa disparition, il portait un teeshirt rouge avec un chandail noir à manches longues par-dessus, des jeans longs et des bottes beiges.

S'ils sont vus, les témoins doivent composer immédiatement le 911. Les policiers ignorent si le suspect est armé ou non, mais il est décrit comme désorganisé et imprévisible.

«On demande aux gens de ne pas tenter d'approcher le suspect ni de l'interpeler. Nous ne savons pas dans quel état d'esprit il pourrait se trouver. Si vous l'apercevez, composez immédiatement le 911», lance le sergent Claude Doiron.

Ce dernier confirme que des recherches ont toujours cours sur le terrain. Il invite toute personne ayant de l'information à communiquer avec la central d'urgence. «Toute information, même petite, peut faire une différence», souligne le policier.

Rappelons que l'enlèvement a eu lieu mardi après-midi vers 13 h 45. Depuis, un important dispositif policier a été mis en place dans la région de Sainte-Paule.

Pour qu'une alerte Amber soit déclenchée, trois conditions doivent être remplies, soit qu'une personne de moins de 18 ans soit victime d'un enlèvement, qu'il y ait un motif de craindre pour son intégrité physique ou sa vie et finalement que le corps policier bénéficie de suffisamment d'éléments descriptifs qui aideront à retracer l'enfant dont l'identification du suspect et de son moyen de transport.