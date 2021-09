Alerte AMBER déclenchée au Bas-Saint-Laurent

Une alerte AMBER a été déclenchée peu avant 20 h le 31 aout. Jake Côté, âgé de 3 ans, aurait été enlevé à Sainte-Paule au Bas-Saint-Laurent par David Côté, âgé de 36 ans.

Le suspect mesure 1 m 70 (5 pieds 7) et pèse environ 82 kg (180 lbs). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. L'enlèvement aurait eu lieu cet après-midi vers 13 h 45. Un véhicule tout-terrain gris est aussi recherché. Il serait sale et peinturé à la main.

Sainte-Paule se situe dans la MRC de La Matanie, près des limites de La Matapédia. S'ils sont vus, les témoins doivent composer immédiatement le 911 et ne pas tenter de les approcher.

À noter que pour qu'une alerte AMBER soit déclenchée, il faut que trois critères soient réunis : le service de police a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant a été enlevé, qu'il risque de subir des blessures ou qu'il est en danger de mort et que le corps policier bénéficie de suffisamment d'éléments descriptifs qui aideront à retracer l'enfant.