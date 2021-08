Incendie de forêt à Saint-André-de-Kamouraska

Un incendie de forêt fait rage depuis 13h cet après-midi sur le territoire de Saint-André-de-Kamouraska, à l'ouest de la route 289 et à l'est du village. Une catastrophe a été évitée de justesse.

Des flammes étaient visibles dans le secteur d'un cap rocheux et les vents forts avec des rafales d'environ 40 km/h soufflaient en direction d'une autre portion de forêt. Malgré tout, le pire aurait été évité puisque peu de végétation se trouvait sur ce terrain escarpé.

Une douzaine de pompiers du Service de sécurité incendie KamEst se sont servis de pelles pour ralentir la progression de l’incendie Selon nos informations, une intervention de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a été demandée. Deux avions ont largué de l’eau sur le cap rocheux. L’incendie est considérée comme suspect et serait lié à une activité humaine. Les propriétaires du terrain ne seraient pas en cause. Au moment de mettre sous presse, l'intensité des flammes et de la fumée avait diminué considérablement.

Plus de détails suivront.