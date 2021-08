Un véhicule percute un garage après une poursuite à Rivière-du-Loup

Poursuivie par les policiers de la Sûreté du Québec, une voiture a terminé sa course dans le garage à l’arrière d’une résidence située à l’intersection des rues Saint-Henri et Albert, près du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup peu avant 9 h le 26 aout.

Le conducteur fautif a été capté en excès de vitesse sur l’autoroute 20 dans le secteur de Rivière-du-Loup au kilomètre 494. Le véhicule a refusé de s’immobiliser alors les policiers se sont engagés à ses trousses. Selon un témoin rencontré sur place, les fuyards ont passé tout juste devant lui, près d’un chantier et ils ont tourné de la rue Fraserville vers la rue Albert en tentant d’éviter les zones de travaux. «Les policiers ont interrompu leur poursuite sur la rue Fraserville en raison de la forte circulation dans ce secteur. Ils ont poursuivi leur surveillance et le véhicule a été retrouvé immobilisé dans un stationnement de la rue Albert», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Leur voiture s’est encastrée dans un garage près de l’intersection des rues Albert et Saint-Henri, à proximité d’une zone scolaire.

Les personnes suspectes ont pris la fuite à pied après l’accident. Grâce aux informations recueillies auprès des témoins, les policiers ont pu mettre la main au collet de deux suspects qui se cachaient dans le voisinage. Ils ont été arrêtés et emmenés au poste pour être interrogés. Il s’agit de deux personnes de moins de 18 ans provenant de l’Ontario. Les coussins gonflables du côté passager du véhicule se sont déployés. Au moment d’écrire ces lignes, la Sûreté du Québec n’était pas en mesure de préciser si deux ou trois personnes s’étaient enfuies. L’enquête de la SQ suit son cours.