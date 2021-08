Conduite avec les facultés affaiblies : un conducteur arrêté à L’Islet après une cavale de 100 kilomètres

Un conducteur de 28 ans de la région de Verdun a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec tôt le 17 aout dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli sur l’autoroute 20 ouest après avoir circulé sur au moins une centaine de kilomètres entre Saint-Antonin et le secteur de L’Islet avec les facultés affaiblies par la drogue et l’alcool.

«Vers 5h ce matin, la Sûreté du Québec a reçu un signalement concernant un automobiliste qui a percuté des cônes et des panneaux de signalisation sur un chanter de l’autoroute 85 à Saint-Antonin», explique le sergent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec. Les policiers ont pu repérer le contrevenant mais ils n’ont pas été en mesure de l’intercepter.

Environ une heure plus tard, le conducteur fautif a été localisé sur l’autoroute 20 ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Il s’était immobilisé sur la chaussée et se tenait debout à côté de son véhicule. Les policiers de la SQ sont donc allés le cueillir à cet endroit. «Il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et la drogue, délit de fuite et vol de véhicule. De plus, il était visé par un mandat d’arrestation d’un autre corps policier», ajoute M. Bibeau. Par chance, pendant sa cavale le prévenu n’a pas été à l’origine d’autres accidents ou de blessures.