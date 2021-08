Incendie: intervention rapide du SSIRDL

L'intervention rapide des pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup a permis d'éviter le pire alors que des flammes s'échappaient d'une terrasse d'un appartement situé au deuxième étage d'une résidence de la rue St-Elzéar à Rivière-du-Loup lundi soir vers 22 h 15.

Selon le directeur du SSIRDL, Éric Bérubé, un article de fumeur pourrait être en cause. «On a été appelé pour un incendie éclaté, la première équipe a rapidement circonscrit les flammes. On a procédé à une inspection des lieux, il y a un mât électrique situé tout près alors on va aussi regarder du côté de l'entrée électrique.»

Heureusement, personne n'a été blessé. Les dommages sont considérés comme «relativement» mineurs.