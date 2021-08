Incendie dans une tourbière

Un incendie fait actuellement rage dans une tourbière de l'entreprise Premier Tech à Saint-Modeste depuis 16 h 40 vendredi. Au total, une cinquantaine de pompiers sont engagés dans l'intervention qui se déroule sous une chaleur écrasante.

Le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup a fait appel à la SOPFEU et un appareil CL-415 de Québec est arrivé sur les lieux juste avant 19 h 30. Selon M. Bérubé rencontré sur les lieux, c'est une défectuosité qui a engendré la surchauffe d'un tracteur qui est à l'origine du feu.

Heureusement, le brasier qui a parcouru 9 hectares ne progresse plus en direction de la forêt. Le vent a considérablement diminué dans la dernière heure et de la pluie est prévue plus tard en soirée.

L'odeur de brûlé se fait ressentir jusqu'au coeur du village. L'incendie n'est pas sans rappeler l'important feu d'aout 2014 aussi à Saint-Modeste.

Des pompiers des casernes de Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Antonin, Saint-Arsène et de Saint-Épiphane sont sur les lieux.

Plus de détails suivront.