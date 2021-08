Pornographie juvénile : un sexagénaire de Rivière-du-Loup comparait

Un Louperivois âgé de 64 ans, Serge Santerre, est accusé d’agression sexuelle et d’attouchements sur une personne de moins de 14 ans et il fait également face à plusieurs chefs d’accusation concernant de la pornographie juvénile. Il a comparu le 9 aout au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Les crimes sexuels auraient été commis entre 1997 et 2000 dans un premier dossier déposé en cour. Par ailleurs, entre le 23 janvier 2019 et le 4 février 2021, à Rivière-du-Loup, il aurait accédé à de la pornographie juvénile, l’aurait rendue accessible, en aurait eu en sa possession dans le but de la transmettre et il en aurait distribué le 28 aout 2020.

Ses dossiers ont été remis au 27 septembre prochain au palais de justice de Rivière-du-Loup pour la suite des procédures judiciaires. Une ordonnance de non-publication protège l’identité des victimes.

Les enquêteurs spécialisés en exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont arrêté Serge Santerre de Rivière-du-Loup le 4 février 2021. Les policiers de la Sûreté du Québec ont mené une perquisition au domicile de l’accusé situé sur le Chemin des Raymond à Rivière-du-Loup et ils y ont saisi du matériel informatique.

Toute information sur cet homme et ses agissements peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. Il est également possible de signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet au cyberaide.ca.