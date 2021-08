Intercepté à plus de 180 km/h sur l'autoroute 20 à Saint-Pascal

Un automobiliste de 25 ans, résident d'Oakville en Ontario, a appris à la dure les conséquences des grands excès de vitesse en se faisant intercepter à 184 km/h sur l'autoroute 20 au kilomètre 462 à Saint-Pascal, dimanche dernier. Les policiers de la Sûreté du Québec lui ont remis une amende de 1 538 $ ainsi que 18 points d'inaptitude.

Son permis de conduire a été suspendu au Québec pour une durée de 7 jours. Le conducteur avait été remarqué le 1er aout vers 6h par des policiers de la MRC de L'Islet en patrouille à La Pocatière. Ils l'avaient alors capté au cinémomètre circulant à plus de 190 km/h. Les agents n'ont pas pu rattrapé le véhicule qui a poursuivi sa route en direction est.

Rapidement, ils ont avisé leurs collègues du poste de la MRC de Kamouraska de la situation et en leur fournissant la description du véhicule.Quelques minutes plus tard, les agents du poste de Kamouraska, ont capté de nouveau au cinémomètre le véhicule qui était en surveillance, cette fois à 184 km/h dans une zone de 100 km/h. Il a finalement été intercepté sur l’autoroute 20 à Saint-Pascal. Selon la Sûreté du Québec, la collaboration des policiers de la MRC de L’Islet et de ceux de la MRC de Kamouraska a permis d’intercepter cet automobiliste au comportement téméraire.