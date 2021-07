Sortie de route à Cacouna

Un véhicule utilitaire sport a terminé sa course dans le fossé non loin de l’intersection des routes Moreau et du Patrimoine tôt en début de nuit à Cacouna le mardi 13 juillet. L’embardée est survenue vers 1 h 30 et le conducteur s’en tire avec des blessures légères.

«Le conducteur est demeuré incarcéré dans le véhicule. Il a ensuite été conduit au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Un échantillon sanguin a été demandé», souligne la relationniste de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton.

L’alcool ou les drogues pourraient être en cause. Le conducteur, âgé de la vingtaine, provient de la région de Québec. Le véhicule a donc été remisé par la SQ.