Arrestations en matière de fraude

Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs, en collaboration avec leurs collègues de la Division des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec ont procédé, vendredi dernier à Chandler, à l’arrestation en flagrant délit de trois individus qui s’adonnaient à de la fraude en matière de carte de service bancaire.

Plusieurs dossiers utilisant le même stratagème que les suspects ont été enregistrés dans l’Est-du-Québec et ailleurs au Québec au cours des dernières semaines et les enquêtes se poursuivent dans ces cas.

Les trois suspects arrêtés sont : Amir Boudiaf, 19 ans, Gevorg Davtyan, 32 ans, ainsi que Serge Lévesque, 22 ans, tous de la région de Montréal. Ceux-ci se déplaçaient à bord de deux véhicules qui ont été saisis suivant leur arrestation. Ils ont par la suite comparu une première fois devant le tribunal au palais de justice de Percé la même journée pour ensuite demeurer détenus en attendant la suite des procédures. Ils font face à divers chefs d’accusation en matière de vol, de fraude et de bris de probation.

Dans un stratagème bien élaboré, un premier suspect contactait une victime par téléphone alors que le numéro indiqué sur son afficheur était celui d’une institution financière connue. Le suspect, pour mettre la victime en confiance, confirmait certaines informations personnelles concernant la victime puis lui parlait alors d’une transaction douteuse qui aurait été effectuée avec la carte de débit ou de crédit de la victime.

Cette dernière lui confirmait ne pas avoir effectué cette transaction et le suspect lui précisait qu’il allait tout de même s’occuper de bloquer sa carte pour lui en faire émettre une nouvelle. Le suspect l’informait également qu’un employé de l’institution financière allait venir récupérer sa carte de guichet et sa carte de crédit à son domicile en plus de lui demander de confirmer son numéro d’identification personnel (NIP). Dans certains cas, les suspects demandaient à leur victime d’aller déposer leurs cartes dans une boite aux lettres qu’ils allaient récupérer un peu plus tard.

Une fois en possession de la carte et du numéro d’identification personnel, les suspects ont effectué de nombreux retraits dans le compte bancaire de la victime ou encore, effectué plusieurs transactions dans des commerces à partir de celles-ci.

Quiconque possédant de l’information concernant les individus arrêtés ou pense avoir été victime de ces individus est priée de communiquer en toute confidentialité avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.