Collision impliquant trois véhicules à Rivière-du-Loup

Une collision entre une voiture et un véhicule de transport adapté de Taxi J.A.N.T.I.S. est survenue vers 8 h lundi matin à l’intersection de la rue Joly et du boulevard de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup. Une minifourgonnette n’a pu éviter l’un des véhicules et a été légèrement endommagée.

La cliente du véhicule adapté et qui était attachée a été prise en charge par les paramédics de la CPGP. Par mesure préventive, elle a été conduite au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Les conducteurs de la voiture et du taxi s’en sont tirés sans blessure.

Selon le témoignage des parties impliquées, le véhicule adapté traversait l’intersection en direction sud quand il a été heurté par une voiture arrivant en direction est. Le conducteur a admis ne pas avoir vu que le feu de circulation était au rouge. Il s'est vu remettre un constat d'infraction.

Le propriétaire de Taxi J.A.N.T.I.S., Steeve Malenfant, rencontré sur les lieux était d’abord heureux que personne n’ait été blessé. «Il y a de la casse, mais pas de blessure, c’est le principal», a-t-il lancé. L’incident pourrait avoir des conséquences puisque les véhicules de taxi adapté ne sont pas légion dans la région.

«Celui-là était neuf, on venait de le recevoir. C’est extrêmement difficile d’en avoir, pas juste ici, mais au Québec, ils s’en vont tous en Ontario», a laissé tomber un peu dépité l’homme d’affaires.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup se sont assurés des véhicules et du secteur en attendant l’opération de remorquage de la voiture et du taxi adapté.