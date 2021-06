Incendie dans un garage à Pohénégamook

Peu avant 17 h, un feu s’est déclaré dans un bâtiment adjacent à la résidence située au 717 rue de l’église à Pohénégamook. Le Service incendie de Pohénégamook a rapidement maitrisé l’incendie.

Au début de l’intervention, les pompiers ont tout de suite appelé le Service incendie de Rivière-Bleue pour le transport d’eau puisque le garage en question se trouvait hors réseau. Finalement, leur aide n’a pas été nécessaire, car le feu a été éteint facilement. Le directeur du Service incendie, Dean Thériault, explique qu’à leur arrivée les portes du bâtiment étaient toutes fermées et qu’il n’y avait aucune entrée d’air. L’incendie a donc manqué d’oxygène pour son évolution.

C’est un des voisins qui a alerté les pompiers après avoir entendu une détonation et vu de la fumée s’échapper du garage. D’après des témoins, le gazon de la propriété venait tout juste d’être tondu. M. Thériault pense que le tracteur à pelouse pourrait être la source potentielle de l’incendie : « La cause éventuelle serait qu’il aurait surchauffé après avoir été rangé. Probablement qu’il y a eu des brins d'herbe secs au niveau du tuyau d’échappement ».

À l’heure d’écrire ses lignes, les pompiers laissent refroidir le garage, surtout au niveau de la toiture, afin de ne pas avoir à revenir plus tard. Tout le bâtiment a été vérifié. Les sapeurs ont commencé à ramasser et passeront la caméra thermique avant de quitter pour s’assurer qu’il ne reste plus aucun point chaud.

Près d’une quinzaine de pompiers étaient présents sur les lieux.