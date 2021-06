Affaissement sur la rue Sainte-Anne à Rivière-du-Loup

Les équipes des travaux publics de la Ville de Rivière-du-Loup sont présentement à l'oeuvre afin d'investiguer un affaissement survenu vers 8 h ce matin sur la rue Sainte-Anne à Rivière-du-Loup, entre les rues Lafontaine et Amyot, près du cinéma Princesse.

Un trou de la largeur d'une voiture berline s'est créé au beau milieu de la chaussée. La rue Sainte-Anne est fermée pendant l'intervention des travaux publics. «Il n'y a pas de lien avec les travaux du stationnement de la rue Sainte-Anne, c'est un concours de circonstances. Nos équipes en ont investigué la cause et c'est un tuyau de grès en fin de vie utile qui s'est affaissé. On devrait être en mesure de procéder à une réparation rapide dès cet après-midi», a commenté conseillère au Service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Karine Plourde.

La rue Sainte-Anne demeurera fermée à la circulation entre les rues Lafontaine et Amyot d'ici à ce que la réparation soit complétée.