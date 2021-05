Des arbres tombent sur des fils électriques à Pohénégamook

Les forts vents qui soufflent présentement sur la région ont fait tomber des arbres sur des fils électriques en bordure de la route 289 à Pohénégamook vers 15 h le 26 mai, entre le chemin du Mont-Bleu et le chemin de la Montagne carrée.

En raison de cet incident, plus de 1 660 clients d’Hydro-Québec sont sans électricité dans le secteur couvrant Pohénégamook et Saint-Athanase depuis 15 h. Le rétablissement du service est prévu vers 17 h 45. Les pompiers du Service de sécurité incendie de Pohénégamook se sont rendus sur place afin de sécuriser les lieux et de diriger la circulation. La route 289 n’est pas entravée par les arbres.

Environnement Canada a émis un avertissement de veille d’orages violents pour les régions de Kamouraska et de Pohénégamook. De fortes rafales de vents sont susceptibles de d’endommager des bâtiments peu solides ou encore d’arracher des branches d’arbres. De la grêle ou de la pluie forte pourraient aussi tomber.