Perquisition de stupéfiants et deux arrestations à La Pocatière

En fin d’avant-midi le 19 mai, les policiers du poste de la MRC de Kamouraska ont arrêté deux individus lors d’une perquisition en matière de lutte au trafic de stupéfiants à La Pocatière. Ils ont saisi une importante quantité de stupéfiants dans une résidence de la route Martineau.

Sur les lieux, les policiers ont trouvé environ 6,3 kg de cannabis en vrac, 3 016 comprimés de méthamphétamine, 11 plants de cannabis, environ 0,7 gramme de cocaïne et des équipements servant au trafic de stupéfiants.

Une femme âgée de 32 ans et un homme de 28 ans qui habitent sur place ont été arrêtés par la Sûreté du Québec. Les deux individus sont demeurés détenus et devraient comparaitre le 20 mai au palais de justice de Rivière-du-Loup. Ils pourraient devoir répondre à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession ou la culture de stupéfiants et également pour des bris de probation, entrave, menace et voies de fait envers les policiers.

Cette opération policière a été effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.