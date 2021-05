Incendie suspect : une famille sauvée par un voisin 

Une famille de cinq personnes de Trois-Pistoles doit une fière chandelle à un voisin qui est intervenu alors que leur résidence était la proie des flammes, mardi soir, à Trois-Pistoles. N'eût été de la vigilance et du courage de cet homme, les conséquences auraient pu être bien plus graves au coin des rues Desrosiers et Jenkin.

Steve Turcotte se préparait à aller fumer une cigarette, lorsqu'il a réalisé qu'un début d'incendie s'était déclaré sur la façade de la maison voisine. Sans y penser, il s'est précipité sur place. «J'ai cogné à la porte jusqu'à temps que le chien jappe. Il m'a aidé à réveiller tout le monde. J'étais au téléphone avec le 911 au même moment», raconte-t-il après une nuit durant laquelle il admet avoir peu dormi.

L'appel à la centrale d'urgence a été fait vers 10 h 30. Entre cinq et dix minutes plus tard, tous les occupants étaient sains et saufs. «Je suis intervenu par instinct, parce que je savais qu'il y avait trois enfants dans la maison», a souligné M. Turcotte avec beaucoup d'humilité. «Pour une fois, la cigarette a peut-être sauvé des vies», a-t-il ajouté avec une touche d'humour.

L'intervention du voisin ne s'est cependant pas arrêté là. En attendant l'arrivée des pompiers du Service incendie de Trois-Pistoles, Steve Turcotte dit avoir éloigné un bac de rangement enflammé qui était collé sur le mur extérieur. Selon lui, ce geste aurait contribué à ralentir, ne serait-ce qu'un peu, la propagation des flammes à la maison.

Quand les sapeurs se sont présentés sur place, le feu ravageait la galerie de bois et il s'était bel et bien propagé au revêtement de la résidence, ainsi qu'à une poubelle. L'intervention des pompiers s'est déroulée rapidement, si bien qu'à peine quelques minutes plus tard, l'extinction était complétée. Une minutieuse vérification des points de chaleur, à l'extérieur comme à l'intérieur, a ensuite été réalisée.

«C'était un début d'incendie, une intervention mineure. Le feu n'a pas atteint l'intérieur de la maison», a résumé Alain Lauzon, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles, saluant du même coup l'intervention de Steve Turcotte.

«C'est plaisant d'avoir des voisins qui veillent. Monsieur a fait un excellent travail en allant réveiller les citoyens, je le félicite.»

Notons que le détecteur de fumée était fonctionnel. Il ne s'est pas déclenché, «puisqu'il y avait encore trop peu de fumée à l'intérieur de la maison» lors de l'arrivée du voisin.

INCENDIE SUSPECT

L'incendie est considéré suspect par la Sûreté du Québec, ce qui ne signifie toutefois pas nécessairement qu'il est d'origine criminel. Une enquête a été ouverte. Un technicien spécialisé en scène d'incendie et un enquêteur ont été déployés sur place, confirme le porte-parole de la SQ, Claude Doiron.

Selon nos informations, un barbecue, du charbon et des cendres se trouvaient notamment à proximité du lieu d'origine de l'incendie. Les analyses des professionnels détermineront s'ils sont en cause, ou non, dans le sinistre.